Юрист предупредил дачников о наказании за неправильное хранение удобрений

По его словам, минеральные удобрения необходимо хранить согласно прилагаемой инструкции, но обязательно в закрытых помещениях и при допустимой влажности воздуха.

Что же касается органических удобрений (торфа, перегноя или навоза), их можно хранить на открытом воздухе при условии создания специальной площадки — ям или хранилищ на поверхности с бортиками и укрытием сверху.

Особенно важно, подчеркнул Коломийцев, не дать удобрениям попасть на соседние земли, в водоемы и системы водоснабжения. Это будет трактоваться как причинение вреда окружающей среде, за что и может быть назначен штраф, пояснил юрист.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов заявил, что выращивание ипомеи трёхцветной на земельном участке может привести к уголовной ответственности и лишению свободы сроком до двух лет.

