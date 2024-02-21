Юрист предупредил дачников о наказании за неправильное хранение удобрений
Владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений. Об этом в беседе с aif.ru заявил юрист Сергей Коломийцев.
По его словам, минеральные удобрения необходимо хранить согласно прилагаемой инструкции, но обязательно в закрытых помещениях и при допустимой влажности воздуха.
Что же касается органических удобрений (торфа, перегноя или навоза), их можно хранить на открытом воздухе при условии создания специальной площадки — ям или хранилищ на поверхности с бортиками и укрытием сверху.
Особенно важно, подчеркнул Коломийцев, не дать удобрениям попасть на соседние земли, в водоемы и системы водоснабжения. Это будет трактоваться как причинение вреда окружающей среде, за что и может быть назначен штраф, пояснил юрист.
Ранее депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов заявил, что выращивание ипомеи трёхцветной на земельном участке может привести к уголовной ответственности и лишению свободы сроком до двух лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru