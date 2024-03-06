Путин принял участие в открытии трех предприятий АПК
Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии трех агропромышленных предприятий, сообщают «Известия».
Они появились в трех регионах. Речь идет о производстве продуктов питания, удобрений, компонентов для перерабатывающей промышленности. Так, в Алексеевке Белгородской области введен в эксплуатацию завод глубокой переработки масличных культур. Предприятие заместит импорт высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания.
В Волхове Ленинградской области открыт завод по производству аммофоса и водорастворимых удобрений.
В Рузаевке в Мордовии запустили предприятие по первичной и последующей переработке мясной продукции.
Ранее аналитики сообщили о росте трат россиян на продукты на 4,5 тысячи рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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