Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года

В феврале 2024 года страны Евросоюза произвели закупки российских удобрений на 167 млн евро, что стало максимумом с декабря 2022 года, пишут РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.

Среди стран особенно выделяется Бельгия, увеличившая объем закупок почти в пять раз, до 24 млн евро. Также рекорд побила Румыния (в 2,4 раза закупила больше - до 10,3 млн евро), Болгария (в 2,1 раза до 5,2 млн евро) и Германия (в 1,8 раза до 20 млн евро).