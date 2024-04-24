Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года

В феврале 2024 года страны Евросоюза произвели закупки российских удобрений на 167 млн евро, что стало максимумом с декабря 2022 года, пишут РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.

Среди стран особенно выделяется Бельгия, увеличившая объем закупок почти в пять раз, до 24 млн евро. Также рекорд побила Румыния (в 2,4 раза закупила больше - до 10,3 млн евро), Болгария (в 2,1 раза до 5,2 млн евро) и Германия (в 1,8 раза до 20 млн евро).

«Кому-то платят»: ЕС планирует запретить российское зерно вместо украинского

При этом отмечается, что главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок. Отмечается, что на эти страны пришлось около 60% всего экспорта – 18,5 миллиона тонн. Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов.

19 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. Отмечается, что такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры