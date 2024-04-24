Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года
В феврале 2024 года страны Евросоюза произвели закупки российских удобрений на 167 млн евро, что стало максимумом с декабря 2022 года, пишут РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику.
Среди стран особенно выделяется Бельгия, увеличившая объем закупок почти в пять раз, до 24 млн евро. Также рекорд побила Румыния (в 2,4 раза закупила больше - до 10,3 млн евро), Болгария (в 2,1 раза до 5,2 млн евро) и Германия (в 1,8 раза до 20 млн евро).
При этом отмечается, что главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок. Отмечается, что на эти страны пришлось около 60% всего экспорта – 18,5 миллиона тонн. Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов.
19 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. Отмечается, что такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru