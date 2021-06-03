Крабы и блогеры. В Петербурге стартовал ПМЭФ

В четверг, 3 июня, официально открывается Санкт-Петербургский экономический форум. Российские и иностранные чиновники и бизнесмены встретятся на несколько дней, чтобы обсудить перспективы бизнеса во время и после пандемии, а также пути выхода российской экономики из кризиса. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин обсудят, «как помочь российской экономике адаптироваться к новой нормальности», президент Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ФНС Даниил Егоров расскажут о том, какие подходы государство может заимствовать у бизнеса. А приглашенная звезда американский экономист, автор знаменитой книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail) Дарон Аджемоглу поделится мнением, что бизнес должен ставить во главу угла в постковидное время.

Отдельная сессия посвящена будущей налоговой системе в России, теме, которую президент Владимир Путин затронул еще в послании Федеральному собранию, пообещав «донастройку налоговой системы». Накануне на полях ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов уже растолковал свое заявление о том, что металлурги в прошлом году «нахлобучили государство» в связи с ростом цен и должны ему 100 миллиардов. Он пояснил, что у кабмина «нет задачи отобрать деньги у металлургов».

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», - сказал Белоусов.