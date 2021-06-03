Крабы и блогеры. В Петербурге стартовал ПМЭФ
НСН собрала главное, что произошло на форуме до его официального открытия.
В четверг, 3 июня, официально открывается Санкт-Петербургский экономический форум. Российские и иностранные чиновники и бизнесмены встретятся на несколько дней, чтобы обсудить перспективы бизнеса во время и после пандемии, а также пути выхода российской экономики из кризиса. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин обсудят, «как помочь российской экономике адаптироваться к новой нормальности», президент Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ФНС Даниил Егоров расскажут о том, какие подходы государство может заимствовать у бизнеса. А приглашенная звезда американский экономист, автор знаменитой книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail) Дарон Аджемоглу поделится мнением, что бизнес должен ставить во главу угла в постковидное время.
Отдельная сессия посвящена будущей налоговой системе в России, теме, которую президент Владимир Путин затронул еще в послании Федеральному собранию, пообещав «донастройку налоговой системы». Накануне на полях ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов уже растолковал свое заявление о том, что металлурги в прошлом году «нахлобучили государство» в связи с ростом цен и должны ему 100 миллиардов. Он пояснил, что у кабмина «нет задачи отобрать деньги у металлургов».
«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», - сказал Белоусов.
Позднее в этот же день Минпромторг после совещания главы ведомства Дениса Мантурова с главами металлургических компаний выступил с заявлением, что на встрече обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. Металлурги выразили готовность поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Отдельно в Минпромторге отметили, что на совещании о дополнительных налоговых вычетах речи не шло.
За «ковидную» тему на ПМЭФ — подготовку к будущим пандемиям и создание новых вакцин – ответят глава института имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутник V» Александр Гинцбург, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В качестве специального гостя ожидается глава ВОЗ Теодор Гебрейесус, который, возможно ответит на вопросы, когда его организация наконец официально зарегистрирует российскую вакцину и граждане РФ смогут по «ковидному паспорту» въезжать на территорию ЕС. В среду на полях ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины уже привились более 18 млн россиян и активность населения в этом плане растет. В ведомстве отмечают, что план по вакцинации сейчас выполнен на 25%, но ее темпы надо наращивать.
Серьезные сессии на форуме будут разбавлены джазовыми выступлениями, концертами Теодора Курентзиса и musicAeterna, вечеринками с группами «Мумий Тролль», «Ленинград», Светланой Лобода, Леонидом Агутиным, квартирником Бориса Гребенщикова. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пообещал провести экскурсию для участников форума по главному питерскому музею в сопровождении знаменитых эрмитажных котов.
Пока же гостей и участников ПМЭФ уже порядком развлекает запущенная на полях форума собака-робот, детище китайской компании Unitree Robotics.
А также живой метровый камчатский краб по имени Юрий, которого доставила делегация Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис объявил его талисманом форума, пояснив, что Юрий «приносит инвестиционную удачу» тем, кто его увидит или сфотографируется с ним. Чибис указал, что к крабу относятся бережно, и пообещал вернуть его после мероприятия в Мурманскую область.
Некоторый элемент неформальности и веселья в среду ПМЭФ также добавил блогер Даня Милохин, участвовавший в дискуссии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». В самом обсуждении он практически не участвовал и признался, что не понял, зачем его вообще пригласили на форум. Однако на вопрос о госрегулировании в интернете, 19-летний тиктокер заявил, что «никто не может управлять твоим контентом». По его мнению, блогерство является свободным пространством, в котором каждый может снимать всё, что хочет и что считает интересным. Видимо в подтверждение своих слов по завершении дискуссии Милохин решил провести мастер-класс, чтобы научить предпринимателей записывать видео. Он предложил им улечься на пол и закинуть ноги на стулья. В съемках поучаствовала и телеведущая Ксения Собчак, видео уже в Tik-Tok.
Форум в Петербурге стартовал 2 июня, он продлится до 5 июня. Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на пятницу, 4 июня. Ожидается, что он обсудит ситуацию в мировой политике и экономике. Мероприятие проходит в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Страной-партнером ПМЭФ выступил Катар.
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