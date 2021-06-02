Появилось видео собаки-робота на Петербургском экономическом форуме
Собака-робот появилась на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Четвероногое механическое существо перемещается прямо среди гостей и участников ПМЭФ. Робот – детище китайской компании Unitree Robotics.
Главное экономическое событие в России с начала пандемии коронавируса стартовало сегодня, форум будет работать до 5 июня. В Северную столицу приедут представители деловых кругов, главы государств и политические лидеры для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Интересно, что с желающих выступить на форуме организаторы в этом году требуют около одного миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум — это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое организуют с 1997 года.
В рамках ПМЭФ уже традиционно состоятся заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». На этот раз форум организован при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
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