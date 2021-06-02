Вице-премьер Белоусов объяснил свои слова о «нахлобучивших» государство металлургах

Ранее Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа», и металлургические компании должны вернуть около 100 млрд рублей, пишет News.ru. По словам вице-премьера, эти средства необходимо вернуть в бюджет в виде налога, отмечает «Свободная пресса».

«Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД», — цитирует Белоусова ТАСС.

Кроме того, вице-премьер уточнил, что, говоря о сверхприбыли металлургов, имел в виду только черную металлургию.

По мнению Белоусова, налоговое решение в ситуации с металлургической отраслью — самое простое технологически, однако власти готовы к обсуждению других инструментов. При этом вице-премьер подчеркнул, что «есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет».

