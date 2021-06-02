Путин на ПМЭФ пообщается с главами мировых информагентств

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня проведет отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, крупнейших зарубежных компаний и инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Встречи будут организованы в дистанционном формате видео-конференции. Главным событием ПМЭФ станет выступление российского лидера на пленарном заседании в тот же день в очном формате. Онлайн в форуме также поучаствуют эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Приветствовать участников форума по видео будут президенты Аргентины и Бразилии.

Как уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, выступление Путина будет посвящено темам социально-экономического развития страны и инвестициям.

Петербургский международный экономический форум открылся сегодня и завершит работу 5 июня. Нынешняя заглавная тема ПМЭФ: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

