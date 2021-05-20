В Кремле назвали лидеров стран, которые выступят на ПМЭФ-2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается участие канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, передает Ura.ru.
Как отметил представитель Кремля, форум будет проходить в смешанном формате. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ очно, а иностранные гости — по видеосвязи.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге 2-5 июня, напоминает RT. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». На полях ПМЭФ состоится презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а также заседание Арктического экономического совета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru