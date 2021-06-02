Мурашко: Первым компонентом вакцины привились более 18 млн россиян

Более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, на данный момент активность населения возросла.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что план массовой вакцинации россиян от коронавируса на сегодня выполнен более чем на 25%, однако темпы необходимо наращивать.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ПМЭФВакцинацияКоронавирусМинздрав
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