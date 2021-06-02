Мурашко: Первым компонентом вакцины привились более 18 млн россиян
Более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, на данный момент активность населения возросла.
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что план массовой вакцинации россиян от коронавируса на сегодня выполнен более чем на 25%, однако темпы необходимо наращивать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Мурашко: Первым компонентом вакцины привились более 18 млн россиян
- Вице-премьер Белоусов объяснил свои слова о «нахлобучивших» государство металлургах
- Посол Германии в России рассказал о достоинствах Москвы
- Кабмин предложил расширить санкции за нарушение прав граждан России
- В Думу внесли законопроект о наделении «Аэрофлота» статусом национального перевозчика
- Мурашко: Эффективность вакцины «Спутник V» превышает 96%
- Путин объяснил ограничения на использование материнского капитала
- Украинский депутат сочла провокацией вопрос о количестве стран в НАТО
- Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020
- Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru