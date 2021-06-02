Даня Милохин прокомментировал идею государственного регулирования тиктокеров

Блогер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok, сообщает РБК.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭф) он отметил, что блогерство является свободным пространством, в котором каждый может снимать всё, что хочет и что считает интересным.

По его мнению, нельзя прийти к блогеру и сказать, как и что именно нужно делать.

«Никто не может управлять твоим контентом», - резюмировал Милохин.

Ранее председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что необходимо заставить интернет-платформы блокировать и удалять трэш-стримы, сообщает Ura.ru. По его словам, закон о запрете трансляций в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми, может быть принят до середины июля 2021 года.

