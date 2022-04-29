Болгарию предупредили о хаосе и нищете после отказа от российского газа
Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок газа из России, пишет портал Dir.bg со ссылкой на экспертов.
Как сообщил экс-заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев, София заинтересована в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по приемлемым ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами.
«Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно», — отметил он.
Как считает председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, резкое сокращение поставок российского газа нанесет удар по хлебопекарной промышленности Болгарии.
Из-за нехватки топлива из России и повышения цен на него в стране закроются многие предприятия.
Кроме того, предстоящей зимой без отопления останутся и медицинские учреждения.
Ранее стало известно, что Польша ввела санкции против ряда российских и белорусских компаний, в том числе «Газпрома» и «Новатэка». Кроме того, с 27 апреля «Газпром» перестала поставлять газ Варшаве из-за неоплаты топлива в рублях.
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