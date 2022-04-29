Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа

Получение российского газа Польшей по реверсу из Германии противоречит заявлениям польских властей об отсутствии нужды в топливе из России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Газпром» уличил Польшу в покупке российского газа через ФРГ

Ранее компания «Газпром» приостановила экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок в рублях. При этом Польша продолжала покупать топливо реверсом из ФРГ, отмечает телеканал «360».

По словам Пушкова, после отказа от оплаты за газ в рублях Варшава заказала по реверсу такие же объемы топлива, какие покупала у России ранее, сообщает «Свободная пресса».

«При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен (?) Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — пишет сенатор.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Российский ГазПольшаАлексей Пушков
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