«Драма, раскол и зима»: Россия отключает газ Польше и Болгарии

«УЖЕ БЕЗ ГАЗА»: БОЛГАРИЯ БЕРЕТ ПРИМЕР С ПОЛЬШИ

В Министерстве энергетики Болгарии подтвердили, что «Газпром» проинформировал компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Болгария всегда платила своевременно и исполняла обязательства по контракту, но при этом не согласна на расчеты в рублях, считая это нарушением условий договора.

Ранее вице-премьер Болгарии Ассен Василев заявлял, что его страна не намерена продлевать контракт на поставки российского газа, истекающий в нынешнем году, напоминает «Коммерсантъ». София собирается покупать газ у Азербайджана, рассчитывает на СПГ, а также обсуждает возможность совместных закупок с Евросоюзом.

Накануне похожие новости пришли из Польши.

Вечером 26 апреля госкомпания PGNiG сообщила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок с 27 апреля, если газ не будет оплачен в рублях.

В российской компании пока не подтвердили остановку поставок газа в Польшу, признав при этом, что «сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».

Вместе с тем представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее заявил, что Варшава не согласна на оплату российского газа рублями и подготовилась к приостановке его поставок.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.

«Они готовились отказаться от прямого импорта российского газа в конце этого года после того, как истечет долгосрочный контракт на поставки. Поэтому через семь месяцев они бы все равно прекратились. Теперь им будет сложнее подготовиться к зиме, хотя они, начиная с февраля, резко нарастили импорт газа из России, несмотря на ценовую конъюнктуру, и даже начали закачку в ПХГ, из которых и так старались не расходовать газ прошедшей зимой», - добавил Гривач.