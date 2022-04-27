«Драма, раскол и зима»: Россия отключает газ Польше и Болгарии
В Варшаве утверждают, что «подготовились», в Софии оправдываются, а в Праге и Берлине объясняют, для кого «газовое эмбарго» станет драмой.
Россия прекращает со среды поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за него в рублях.
При этом Польше уже предрекли в связи с этим «очень тяжелую зиму», а в Чехии указали, что Россия незначительно пострадает, если Евросоюз все же решится отказаться от ее нефти и газа.
На этом фоне руководители более «серьезных» стран, Германии и Франции, пока мыслят рационально и говорят об отсутствии таких планов.
«УЖЕ БЕЗ ГАЗА»: БОЛГАРИЯ БЕРЕТ ПРИМЕР С ПОЛЬШИ
В Министерстве энергетики Болгарии подтвердили, что «Газпром» проинформировал компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля.
При этом в ведомстве подчеркнули, что Болгария всегда платила своевременно и исполняла обязательства по контракту, но при этом не согласна на расчеты в рублях, считая это нарушением условий договора.
Ранее вице-премьер Болгарии Ассен Василев заявлял, что его страна не намерена продлевать контракт на поставки российского газа, истекающий в нынешнем году, напоминает «Коммерсантъ». София собирается покупать газ у Азербайджана, рассчитывает на СПГ, а также обсуждает возможность совместных закупок с Евросоюзом.
Накануне похожие новости пришли из Польши.
Вечером 26 апреля госкомпания PGNiG сообщила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок с 27 апреля, если газ не будет оплачен в рублях.
В российской компании пока не подтвердили остановку поставок газа в Польшу, признав при этом, что «сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».
Вместе с тем представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее заявил, что Варшава не согласна на оплату российского газа рублями и подготовилась к приостановке его поставок.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Польшу будет ждать очень тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.
«Они готовились отказаться от прямого импорта российского газа в конце этого года после того, как истечет долгосрочный контракт на поставки. Поэтому через семь месяцев они бы все равно прекратились. Теперь им будет сложнее подготовиться к зиме, хотя они, начиная с февраля, резко нарастили импорт газа из России, несмотря на ценовую конъюнктуру, и даже начали закачку в ПХГ, из которых и так старались не расходовать газ прошедшей зимой», - добавил Гривач.
«ДРАМА И РАСКОЛ?»: ЧЕХИЯ И ГЕРМАНИЯ СОХРАНЯЮТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Между тем в Чехии, которую наряду с Германией называют одной из самых зависимых от российского газа стран, указали, что у Москвы не будет особых проблем из-за возможного эмбарго ЕС.
«Единственным следствием отказа Евросоюза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает», — считает главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его словам, Москва зарабатывает на подорожании нефти в этом году и стабильно высокой цене на газ.
В случае эмбарго на нефть и снижения поставок газа в Евросоюз на две трети, Россия все равно в 2022 году достигнет профицита внешней торговли в размере приблизительно $200 млрд, что соответствует показателям прошлого года, прогнозирует Кованда.
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил 22 апреля, что его страна не может себе позволить ввести эмбарго на поставки газа из России.
«Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», - сказал он в интервью журналу Spiegel.
При этом Шольц не считает, что газовое эмбарго вынудит Россию прекратить спецоперацию на Украине.
Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день заявил, что последствия отказа от российского газа будут ощутимы зимой.
«Последствий... мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», - предупредил Макрон.
По его словам, тема введения эмбарго на российский газ «может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается».
Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум высказал мнение, что эмбарго на российский газ грозит Евросоюзу расколом.
«Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России», — сказал Бирнбаум.
По его подсчетам, Берлину потребуется три года на избавление от зависимости от российских энергоносителей.
С 1 апреля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, согласно которому недружественные страны должны платить в рублях за российский газ.
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