Коченеющая Европа. Москва прогнозирует рост цен на газ после «заморозки» СП-2

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter спрогнозировал рост цен на газ в Европе до двух тысяч евро за тысячу кубометров из-за остановки сертификации газопровода «Северный поток - 2».

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев.