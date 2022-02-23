Коченеющая Европа. Москва прогнозирует рост цен на газ после «заморозки» СП-2
Эксперты нефтегазового рынка объяснили потери Европы из-за приостановки сертификации «Северного потока-2» и выгоды России.
Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за тысячу кубических метров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные биржи ICE.
Так, на открытии торгов 23 февраля, мартовский фьючерс на нидерландском хабе TTF оценивался в $966 за 1000 кубометров, а к 11:05 мск его цена выросла до $1007,4.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter спрогнозировал рост цен на газ в Европе до двух тысяч евро за тысячу кубометров из-за остановки сертификации газопровода «Северный поток - 2».
«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев.
Отказ от газопровода «Северный поток-2» превратит Германию и всю Европу в колонию США, считает директор института РУССТРАТ Елена Панина. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости.
«На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Ведь, по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20 процентов привело бы к двукратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ», — подчеркнула политолог.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что крупные санкции против России могут навредить самим европейцам.
«Если из России газ не будет поступать, то, конечно, вся Европа замерзнет, потому что на Россию приходится более 50% импорта газа, это колоссальные объемы, их невозможно никак закрыть. О чем тут вообще говорить, Россия – фактически крупнейший экспортер газа в мире, в Европу уж тем более, поэтому, если мы не будем этого делать, будет катастрофа», - объяснил он.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что газопровод «Северный поток-2» уже окупился.
«Пока «Северный поток» не был запущен, цены в Европе были и продолжают оставаться около $1000, это выше средней, многолетней, обычной цены «Газпрома», это примерно на $500 дополнительной маржинальности с каждой тысячи кубометров. Перемножая на те объемы, которые «Газпром» поставлял, поставляет и будет поставлять при этой новой ценовой реальности, я с полной уверенностью заявляю, что «Северный поток-2» окупился, еще не запустившись, именно из-за того, что так произошло с ценами в Европе. Поэтому с финансовой точки зрения мы уже ничего не потеряли, по окончании отопительного сезона он полностью окупится», - объяснил директор Фонда энергетического развития.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».
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