Шольц приостановил процесс сертификации «Северного потока - 2»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2», сообщает «Интерфакс».
По его словам, он обратился в Федеральное министерство экономики с просьбой отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности.
«Это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации запуск «Северного потока - 2» будет невозможен», - сказал канцлер ФРГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за признания Москвой Луганской и Донецкой республик, включая полную остановку газопровода «Северный поток - 2».
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