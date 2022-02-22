Шольц приостановил процесс сертификации «Северного потока - 2»

По его словам, он обратился в Федеральное министерство экономики с просьбой отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности.

«Это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации запуск «Северного потока - 2» будет невозможен», - сказал канцлер ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за признания Москвой Луганской и Донецкой республик, включая полную остановку газопровода «Северный поток - 2».