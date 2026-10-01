Скауты «МЮ» и «Челси» приедут на матч «Лиги Чемпионов» ради Алексея Батракова
Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересовались 21-летним российским атакующим полузащитником Алексеем Батраковым.
Представители английских грандов посетят встречу 2-го тура «Лиги чемпионов» между «Галатасараем» и «Барселоной». Планируют оценить игру воспитанника столичного «Локомотива», который выступает за турецкий клуб. О возможном визите пишет «Чемпионат».
Алексей Батраков перебрался в команду из Стамбула летом нынешнего года. До этого был в системе «железнодорожников». В этом сезоне местной Суперлиги провел уже четыре матча и отдал одну голевую передачу. В ЛЧ дебютировал 9 сентября. В тот день «львы» уступили «Спортингу» — 1:3.
Недавно стало известно, что Лионель Месси купил испанскую команду «Депортиво Эльденсе».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдолг Украины за время правления Владимира Зеленского увеличился в 4,5 раза
- Скауты «МЮ» и «Челси» приедут на матч «Лиги Чемпионов» ради Алексея Батракова
- В ИКИ РАН предупредили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные
- В России разработали список научно-популярных фильмов для просмотра в школах
- Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России
- Владимир Путин пошутил о запрете доступа в Белый дом в США журналистам CNN
- Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»
- «Мечты сбываются!»: Иван Янковский рассказал о впечатлениях от съемок в «Битве моторов»
- На портале «Госуслуги» появится «красная кнопка» для защиты от мошенников
- Омбудсмен Володарский предрек сокращение числа школьных олимпиад