Скауты «МЮ» и «Челси» приедут на матч «Лиги Чемпионов» ради Алексея Батракова

Представители английских грандов посетят встречу 2-го тура «Лиги чемпионов» между «Галатасараем» и «Барселоной». Планируют оценить игру воспитанника столичного «Локомотива», который выступает за турецкий клуб. О возможном визите пишет «Чемпионат».



Алексей Батраков перебрался в команду из Стамбула летом нынешнего года. До этого был в системе «железнодорожников». В этом сезоне местной Суперлиги провел уже четыре матча и отдал одну голевую передачу. В ЛЧ дебютировал 9 сентября. В тот день «львы» уступили «Спортингу» — 1:3.



Недавно стало известно, что Лионель Месси купил испанскую команду «Депортиво Эльденсе».

