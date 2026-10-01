Скауты «МЮ» и «Челси» приедут на матч «Лиги Чемпионов» ради Алексея Батракова

Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересовались 21-летним российским атакующим полузащитником Алексеем Батраковым.

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Представители английских грандов посетят встречу 2-го тура «Лиги чемпионов» между «Галатасараем» и «Барселоной». Планируют оценить игру воспитанника столичного «Локомотива», который выступает за турецкий клуб. О возможном визите пишет «Чемпионат».

Алексей Батраков перебрался в команду из Стамбула летом нынешнего года. До этого был в системе «железнодорожников». В этом сезоне местной Суперлиги провел уже четыре матча и отдал одну голевую передачу. В ЛЧ дебютировал 9 сентября. В тот день «львы» уступили «Спортингу» — 1:3.

Недавно стало известно, что Лионель Месси купил испанскую команду «Депортиво Эльденсе».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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