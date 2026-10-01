На 31 августа 2023 года он достиг 9,603 трлн гривен, что эквивалентно 215,55 млрд долларов. Расходы на обслуживание этого долга составили 250,5 млрд гривен, или более 5,6 млрд долларов.



ТАСС подсчитал, что при численности населения в 25 млн человек каждый украинец должен около 8,6 тысяч долларов. Если же брать за основу данные на 22 млн жителей, долг на одного составит почти 9,8 тысяч долларов.



Согласно этим данным, государственный долг Украины увеличился в 4,5 раза за время правления Владимира Зеленского.



Ранее Дональд Трамп сообщил, что Киев отказался от предложенных США «мощных боеприпасов».

