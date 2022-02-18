США могут стать основным поставщиком газа в ЕС

Евросоюз намерен сделать США основным поставщиком природного газа. Это следует из документа Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

В 2021 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз достиг своего максимума, превысив 22 млрд куб. м., стоимость топлива составила 12 млрд евро. Уже в январе этого года импорт достиг максимального значения в 4,4 млрд куб. м., что в пересчете на денежные единицы составило около 4,1 млрд евро, уточнили в Еврокомиссии.

В ЕК намерены усилить трансатлантическое сотрудничество, которое может сделать США основным поставщиком газа на континент, сменив на этом посту Россию.

«В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится», — указано в документе.

Ранее представитель американской администрации заявил журналистам, что в Вашингтоне уверены в возможности прекращения российского транзита через ГТС Украины, поэтому Европа ищет запасные варианты для обеспечения своих жителей топливом.

