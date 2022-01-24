СМИ: Лондон испугался прекращения поставок российского газа в Европу из-за санкций
Великобритания опасается, что Россия примет ответные меры при введении жестких санкций в отношении РФ, в том числе сократит поставки газа в Европу. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства.
По данным газеты, министры обсуждали вопрос влияния гипотетического сокращения поставок российского газа на цены в Великобритании. В кабмине отмечают, что Британия, в отличие от других стран, почти не импортирует газ из России.
«Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — заявил один из чиновников.
The Times подчеркивает, что ряд стран Европы зависит от российского газа. Так, Швеция и Финляндия оказались в почти полной зависимости от топлива из РФ, а Германия получает из России около 40% газа, пишет Газета.ру.
Ранее заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон может применить против Москвы серьезные экономические санкции в случае «вторжения» РФ на Украину, а также при попытке привести пророссийских политиков к власти в Киеве, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru