Между газом и «вторжением»: «Российская угроза» раздирает европейских политиков

Шольц также назвал переговоры между РФ и США «очень трудными», добавив, что очень ценит «сильное лидерство» Байдена, отметив, что диалог будет продолжаться.

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя высказывания канцлера, подчеркнул, что Германия вслед за США повторяет слухи о якобы возможном нападении на Украину. По его словам, у Шольца нет выбора вести себя иначе, поскольку СМИ настраивают общественное мнение против России.

«Попробует Олаф Шольц сказать, что он верит, что Россия не вторгнется в Украину, одну такую фразу – его раздерут на куски просто, будут писать, что он должен уйти со своего поста, что он негодный и так далее. Это своеобразная политическая система, мир, где у отдельных политиков нет такой власти, здесь они все боятся СМИ, которые ведут свою собственную игру. У людей, которые читают только местную прессу, растет агрессия по отношению к России», - объяснил Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Со своей стороны, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 февраля констатировал, что Россия сделала «гораздо больше» для устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей независимости от топливных поставок. Такое заявление в своем блоге он сделал накануне заседания Совета ЕС - США по энергетике.