В ИКИ РАН предупредили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

Это может расстроить тех, кто любит полярные сияния. Обычно осенью их лучше всего видно. Но для других людей это хорошая новость, магнитных бурь тоже стало меньше. За весь сентябрь выявили только одну слабую 8-го числа.



Пока не ясно, будет ли Солнце более активным в ближайшее время. Хотя уже в пятницу может усилиться геомагнитное воздействие. Всему виной очередная корональная дыра.



Прогноза по бурям пока нет, но возможно, что они будут на выходных, сообщили в ИКИ РАН. В итоге, первая неделя октября, вероятно, окажется немного активнее, но серьезных изменений пока не ожидают.



На днях зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал поспешить с вакцинацией от гриппа.

