В ИКИ РАН предупредили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

Институт космических исследований (ИКИ) РАН предупредил о возможных магнитных бурях на Земле в ближайшие выходные.


Минувший месяц был крайне спокойным для Солнца, заявили специалисты. Зафиксировали всего три сильные вспышки. Для сравнения, в августе насчитали 12, а в июле — 56. Активность Солнца снижается быстрее, чем ожидалось.

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Это может расстроить тех, кто любит полярные сияния. Обычно осенью их лучше всего видно. Но для других людей это хорошая новость, магнитных бурь тоже стало меньше. За весь сентябрь выявили только одну слабую 8-го числа.

Пока не ясно, будет ли Солнце более активным в ближайшее время. Хотя уже в пятницу может усилиться геомагнитное воздействие. Всему виной очередная корональная дыра.

Прогноза по бурям пока нет, но возможно, что они будут на выходных, сообщили в ИКИ РАН. В итоге, первая неделя октября, вероятно, окажется немного активнее, но серьезных изменений пока не ожидают.

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ФОТО: РИА Новости
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