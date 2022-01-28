Канцлер Австрии: Цена на газ растет из-за ситуации на Украине
Цены на газ в Европе, в том числе в Австрии, растут из-за ситуации на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита, посвященного растущим ценам на энергию, заявила канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Ранее она рассказала, что в ЕС резко увеличилась стоимость топлива и энергии, особенно отопления и электричества.
В сложившейся ситуации Нехаммер обвинила конфронтацию между Москвой и Киевом, подчеркнув, что ситуация на Украине очень напряжена.
На фоне роста цен на продукты повседневного пользования правительство Австрии направило населению помощь в размере €1,7 миллиарда.
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