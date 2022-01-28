Канцлер Австрии: Цена на газ растет из-за ситуации на Украине

Цены на газ в Европе, в том числе в Австрии, растут из-за ситуации на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита, посвященного растущим ценам на энергию, заявила канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее она рассказала, что в ЕС резко увеличилась стоимость топлива и энергии, особенно отопления и электричества.

Не боится замерзнуть? Европа готовит новый «газовый» пакет санкций против России

В сложившейся ситуации Нехаммер обвинила конфронтацию между Москвой и Киевом, подчеркнув, что ситуация на Украине очень напряжена.

На фоне роста цен на продукты повседневного пользования правительство Австрии направило населению помощь в размере €1,7 миллиарда.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПолитикаЦеныГазЕвропа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры