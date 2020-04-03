Карантин без денег. Что России принесёт нерабочий апрель

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН высказывался за продление нерабочей недели. «Сейчас выйдем, и опять всё начнётся, вторая волна пойдёт. Зачем?» - говорил он.

Логичным решением назвал пролонгацию нерабочего периода и телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов. «Только разрыв цепочек человеческого общения, как показывает опыт других стран, может разорвать цепочку передачи вируса. При этом я, когда каждый день езжу по служебной необходимости на работу, то вижу, сколько людей явно без особой нужды игнорирует указ. Здесь мы абсолютно повторяем европейский опыт — и там, кстати, штрафы куда больше», — отмечал он в беседе с НСН.

Однако экономистов и представителей бизнеса решение о нерабочем апреле пугает. Дело в том, что президент поручил сделать каникулы оплачиваемыми, но платить своим сотрудникам, судя по всему, будут сами работодатели. Между тем, для многих предпринимателей даже двухнедельный простой будет огромной проблемой: бизнес выплачивает то, что зарабатывает. Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прогнозировал, что неделю самоизоляции большинство бизнесменов смогли бы пережить, а вот затянувшийся отдых грозит серьёзными проблемами.

«Под ударом, в первую очередь, оказывается сфера услуг, все, что связано с услугами для населения, которое сейчас изолировано. Если же не работать мы будем дольше, то это приведет к непредсказуемым последствиям. Но если бизнес будет массово закрываться, мы получим и недовольный бизнес, и работников без зарплаты, и экономические потрясения», - предупреждал он.

Масштаб потрясений описали в ТПП: там говорят, что из-за пандемии коронавируса в России могут закрыться три миллиона предприятий, что оставит без работы 8,6 миллионов человек. А член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский прогнозирует банкротство и закрытие пяти миллионов предприятий. При этом, как напоминает эксперт, у большинства россиян даже нет заначки на чёрный день.

По оценке президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булата Шакирова, из-за месячного простоя ТЦ может быть сокращено 10 миллионов рабочих мест. Реальных мер поддержки до сих пор нет, заявил он в интервью ТАСС.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН отметил, что дефолт России сейчас не грозит, но предприятиям мелкой торговли и сферы услуг от этого не легче.

«Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к продолжительности карантина и, если позволит эпидемиологическая обстановка, то смягчать карантинные меры хотя бы для тех людей, которые явно не попадают в группу риска», - сказал он.

Согласно заявлению Владимира Путина, власти регионов РФ должны будут определить комплекс мер по борьбе с коронавирусом в рамках нерабочего периода. Кроме того, регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать. В случае улучшения эпидемиологической обстановки нерабочий период может быть сокращён, сказал президент в обращении к россиянам.

