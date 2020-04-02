«Выйдем — опять начнётся»: В ФМБА поддержали продление нерабочей недели

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН поддержал идею продлить срок действия ограничительных мер.

«По логике, вот эта неделя — это половинчатая мера, она ничего не даст. Перед понедельником народ гулял, как последний раз в жизни. Сейчас выйдем, и опять всё начнётся, вторая волна пойдёт. Зачем? Если уж делать, то на две недели, то есть на инкубационный период», - считает он.

Говоря о том, не нужно ли продлевать ограничения и дальше, Владимир Никифоров отметил: «Всему есть предел. Можно вообще закрыться, превратить страну в концлагерь, опутаться колючей проволокой, всем запретить выходить на улицу… Но пока всё имеет разумные пределы — инкубационный период две недели».

Ранее Владимир Никифоров в эфире «Первого канала» предположил, что пик распространения коронавируса в России придётся примерно на середину следующей недели, после чего начнётся спад длительностью 10-12 недель, характерный для любой ОРВИ.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, объяснив, что это необходимо для замедления распространения инфекции. По информации газеты «Коммерсант», следующая неделя тоже будет провозглашена нерабочей.

