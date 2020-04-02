Собянин объяснил, как Москва будет жить в апрельский карантин

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 г. Согласно решению властей, эта мера необходима, чтобы эффективно противостоять вирусу. Такой срок основан на примерах общемировой практики.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, пока нет необходимости вводить пропускной режим в Москве. Москвичам не нужно получать qr-код, или иной пропуск или документ для выхода из дома. Однако это решение может быть изменено. Все зависит, как многие поведут себя с приходом теплой погоды. Если возникнет рост нарушений режима самоизоляции, то есть вероятность введения системы пропусков, уточнил мэр на своем сайте.

Вторая часть компенсации пожилым москвичам будет выплачена до 14 апреля, пожилым москвичам, соблюдающим предписания властей, не нужно будет ждать обещанные 2 тысячи рублей до конца месяца.



До 1 мая школьники и студенты продолжат учиться дистанционно.

Срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт продлят до 1 мая. Москвичи не потеряют ни деньги, ни «поездки» на картах Тройка.

Соблюдение карантина будет контролироваться с помощью современных технологий. Власти предупредили, что за нарушение карантина предусмотрено суровое наказание. Законом установлены штрафы до 5000 руб.

Режим повышенной готовности, введенный указом мэра в настоящий момент, не предусматривает ограничений для автомобилистов. Эта мера может быть применена в будущем, если ограничения будут введены.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию новой коронавирусной инфекции. В состав рабочей группы вошли 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В среду, 25 марта, Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. В числе прочего он объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, и внес ряд предложений, направленных на противодействие распространению коронавируса в стране, а также социальную поддержку населения.

26 марта власти Москвы обязали соблюдать режим домашней самоизоляции людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а 29 марта домашний режим самоизоляции был установлен для всех жителей Москвы независимо от возраста.

В понедельник, 30 марта, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса и проработать возможность введения аналогичных мер.

Во вторник, 31 марта, Госдума приняла в трех чтениях, а Совет Федерации одобрил пакет "антивирусных" законопроектов. После вступления поправок в силу правительство получит право вводить режимы повышенной готовности и ЧС, а также расширенные полномочия для действия в условиях этих режимов. Ужесточается либо вновь вводится административная и уголовная ответственность граждан за нарушение карантинных ограничений, а также за распространение заведомо ложной информации в условиях ЧС, в том числе при эпидемии.

"Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Во вторник, 31 марта, глава кабмина поручил мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить соблюдение карантина в столице, привлекая к этому операторов мобильной связи и сервисы портала мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 2 апреля принятый накануне Мосгордумой закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.



