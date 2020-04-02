Экономист: У людей в самоизоляции скоро закончатся деньги

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные. Отмечается, что снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах.

В эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский дал свою оценку тому, почему люди стали меньше использовать наличные деньги.

«В условиях коронавируса и самоизоляции использование наличных денег стало опасно, так как уже известно, что вирус может жить на купюрах до нескольких дней. Да и самоизоляция увела покупателей к покупкам в системе онлайн. Но гораздо более серьезная проблема не в том, уйдет ли наличная оплата из оборота, а в том, что у людей в режиме самоизоляции скоро закончатся деньги вообще. И если верить официальной статистике Росстата и социследованиям, которые проводились крупными страховыми компаниями в России у 65% населения вообще нет никакой заначки и сбережений на черный день. Большинство населения живет от зарплаты до зарплаты и еще связаны кредитами. А те, у кого и есть эти сбережения смогут прожить на них не больше одного месяца. Властями должна быть принята мощная антикризисная программа с прямыми выплатами из бюджета на взрослого человека 20-25 тысяч и 10-15 тысяч рублей на ребенка» - заявил экономист Владислав Жуковский.

Кроме этого, экономист также дал прогноз относительно того, сколько людей может остаться без работы на фоне самоизоляции и экономического спада из-за коронавируса.

«Торгов промышленная палата озвучила такую цифру, что по итогу кризиса будет уничтожено более 3-х миллионов предприятий малого бизнеса и будет на улицу выкинуто более 9 миллионов человек. По моим же прогнозам речь может идти о закрытии и банкротстве 5 миллионов предприятий» - заявил Жуковский.



Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН тоже выразил мнение, что власти могли бы сделать больше. По его оценке, предложенных социальных мер недостаточно и, кроме того, создаются риски для банковской системы.

