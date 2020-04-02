Дефолта не будет, но суровые времена грядут! Экономист о последствиях нерабочего апреля

«На счет дефолта ни малейших опасений нет. Дело в том, что у нас, в отличии от 1998 года, маленький госдолг, а наши резервы в десятки раз превышают величину государственного долга. Поэтому дефолт нам точно не грозит, но это не значит, что все хорошо. Дело в том, что предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к продолжительности карантина и, если позволит эпидемиологическая обстановка, то смягчать карантинные меры хотя бы для тех людей, которые явно не попадают в группу риска. Продление до 30 апреля это уже страшно, но если затянется, то нас точно ждут суровые отрицательные последствия», - сказал Хестанов.

Владимир Путин также отметил, что всплеск эпидемии в России еще не пройден. Нерабочая неделя, которая еще длиться, и режим изоляции в ряде регионов позволили «выиграть время для упреждающих действий». В Москве при этом пока не удалось как-то переломить ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН высказал мнение, что власть с лёгкостью вводит «карантинные» выходные, потому что они совпадают с обвалом мировой экономики и смягчают его влияние.

