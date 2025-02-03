Ирония и безумие: Канада и Мексика ответили на пошлины США, Китай и ЕС угрожают
Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая, развязав тем самым торговую войну.
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза. Отвечая на вопрос представителей СМИ о сроках, он сказал, что это произойдет «довольно скоро».
«Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции», - сказал Трамп журналистам, добавив, что «американцев обдирают практически все страны мира».
Говоря о возможности введения пошлин в отношении Британии, Трамп заявил, что «это может произойти».
Ответ стран ЕС не заставил себя долго ждать. Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения США пошлин на импорт товаров из стран ЕС. По данным агентства France-Presse, ЕС выступает за низкие торговые тарифы, считая их важным фактором экономического роста и стабильности. В Еврокомиссии добавили, что любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую реакцию со стороны ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не бояться заявлений Трампа и подчеркнул, что Польша готова «к разным сценариям без страха».
«Вы наверняка обеспокоены обещаниями президента Трампа о наложении высоких пошлин на ЕС, в том числе на Польшу. Есть о чем беспокоиться, но не бояться», - сказал Туск.
В свою очередь вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек пригрозил США ответными пошлинами.
«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам <...> Мы дадим понять американцам: вам тоже есть, что терять. Но если это не сработает, то мы не можем позволить собой помыкать», - отметил Хабек на публичном мероприятии в Кельне.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Трамп быстро наведет порядок в Европе.
«И все они, вот увидите, - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», - сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам главы государства, система ценностей коллеги из США отличается от позиций бывшего американского президента Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.
ОТВЕТНЫЕ ПОШЛИНЫ ОТ КАНАДЫ И МЕКСИКИ, КИТАЙ УГРОЖАЕТ
Президент США 1 февраля подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, основных трех своих торговых партнеров, которые начнут действовать 4 февраля. В отношении первых двух стран пошлины вырастут до 25% (канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в 10%), а в отношении Китая - до 10%.
Помимо экономических шагов в отношении Канады, Трамп активно предпринимает и психологические, частенько предлагая стране войти в состав США, напоминает «Свободная пресса».
«Нам не нужно ничего из того, что есть у них... Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа... меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту - и никаких таможенных пошлин», - заявил Трамп.
Подобные комментарии и введенные пошлины не оставили канадскую сторону равнодушной. Так, бывший вице-премьер правительства Канады Христя Фриланд заявила, что власти США, введя пошлины в отношении Канады, предали своего самого близкого друга и совершили нападение на канадский суверенитет.
«Эти действия - полное безумие, это предательство самого близкого друга Америки, вашего союзника, вашего соседа...» - сказала Фриланд.
Одними злопыхательствами со стороны Канады, конечно же, не обошлось. В скором времени после введения пошлин глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США объемом 155 миллиардов долларов.
Не промолчала и мексиканская сторона: глава государства Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать тарифные и прочие меры для защиты интересов страны. Она также отметила, что последствия введенных Соединенными Штатами пошлин против товаров из Мексики окажут серьезное негативное влияние на американскую экономику, напоминает РЕН ТВ.
Позже издание Reuters сообщило, что Трамп обсудит с Трюдо и Шейнбаум введенные Соединенными Штатами пошлины на товары из их страны. По словам Трампа, Канада и Мексика должны США «много денег».
«И я уверен, что они заплатят», - заявил американский лидер.
Переговоры состоятся 3 февраля, отмечает RT.
В свою очередь китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР сообщило, что Пекин выразил решительный протест в отношении введенных США пошлин и намерен принять необходимые контрмеры. Также Министерство коммерции КНР сообщило о намерении Пекина подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).
«Одностороннее введение тарифов со стороны США серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США», - сказано в заявлении на сайте ведомства.
В воскресенье, 26 января, Трамп заявил, что правительство США введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами. Также Трамп отметил, что через неделю необходимо поднять эти пошлины до 50%. Глава Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из США, в ответ на аналогичное решение президента США. Петро отметил, что товары производства США, цены на которые вырастут, необходимо заменить отечественной продукцией, и правительство окажет в этом содействие.
Американская газета The Wall Street Journal вышла с ироничной статьей, критикующей действия американского лидера.
«Президент Трамп в воскресенье признал, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить «некоторую боль», но в итоге приведут к новому «золотому веку». Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу», - говорится в публикации.
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