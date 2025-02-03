Ирония и безумие: Канада и Мексика ответили на пошлины США, Китай и ЕС угрожают

«Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции», - сказал Трамп журналистам, добавив, что «американцев обдирают практически все страны мира».

Говоря о возможности введения пошлин в отношении Британии, Трамп заявил, что «это может произойти».

Ответ стран ЕС не заставил себя долго ждать. Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения США пошлин на импорт товаров из стран ЕС. По данным агентства France-Presse, ЕС выступает за низкие торговые тарифы, считая их важным фактором экономического роста и стабильности. В Еврокомиссии добавили, что любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую реакцию со стороны ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не бояться заявлений Трампа и подчеркнул, что Польша готова «к разным сценариям без страха».

«Вы наверняка обеспокоены обещаниями президента Трампа о наложении высоких пошлин на ЕС, в том числе на Польшу. Есть о чем беспокоиться, но не бояться», - сказал Туск.