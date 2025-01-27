Колумбия ввела ответные пошлины в 25% на товары из США
Глава Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из США, в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа. Об этом Петро сообщил в соцсети Х.
В воскресенье, 26 января, Трамп заявил, что правительство США введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами. Также Трамп отметил, что через неделю необходимо поднять эти пошлины до 50%.
Петро отметил, что товары производства США, цены на которые вырастут, необходимо заменить отечественной продукцией, и правительство окажет в этом содействие.
Он также призвал расширять экспорт местной продукции в другие государства и пригласил зарубежные колумбийские общины способствовать этому.
Ранее стало известно, что администрация Трампа закроет иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru