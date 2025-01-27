Колумбия ввела ответные пошлины в 25% на товары из США

Глава Колумбии Густаво Петро объявил о введении ответных пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из США, в ответ на аналогичное решение президента США Дональда Трампа. Об этом Петро сообщил в соцсети Х.

В воскресенье, 26 января, Трамп заявил, что правительство США введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами. Также Трамп отметил, что через неделю необходимо поднять эти пошлины до 50%.