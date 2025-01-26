Трамп: США вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии

Трамп добавил, что пошлины в 25% на колумбийские товары будут повышены до 50% в течение недели. По словам президента США, Вашингтон не позволят Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США колумбийских граждан.



Ранее президент Колумбии Густаво Петро запретил самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны.

До этого Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. США в свою очередь готовятся отправить до 10 тысяч военных на границу с Мексикой, включая подразделения с бронетранспортерами Stryker, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

