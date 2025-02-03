«Встанут у ноги хозяина». Путин рассказал об отношениях Трампа с Европой
Американский лидер Дональд Трамп быстро наведет порядок в Европе, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
«И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», — заявил глава государства.
По его словам, система ценностей коллеги из США отличается от позиций бывшего американского президента Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.
С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, отметил Путин. Он также указал на характер и настойчивость Трампа.
Ранее Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru