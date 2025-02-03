«Встанут у ноги хозяина». Путин рассказал об отношениях Трампа с Европой

«И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», — заявил глава государства.

По его словам, система ценностей коллеги из США отличается от позиций бывшего американского президента Джо Байдена по различным вопросам. Европейским элитам больше нравилась предыдущая администрация, они с удовольствием выполняли любой приказ из Вашингтона.

С точки зрения простых европейцев положение стало бедственным, отметил Путин. Он также указал на характер и настойчивость Трампа.

Ранее Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

