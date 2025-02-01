Трамп обвинил Байдена в закупках «миллионов баррелей» нефти из Венесуэлы
США во время президентства бывшего главы государства Джо Байдена закупили у Венесуэлы энергоресурсов на миллионы долларов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По словам политика, при Байдене страна купила «миллионы баррелей» нефти у Каракаса.
«Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости», — цитирует политика РИА Новости.
Как отметил Трамп, США остаются «недовольны» Венесуэлой.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа хочет смены власти в Венесуэле и отставки главы государства Николаса Мадуро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
- В Брянской области сбили семь дронов самолетного типа
- Безруков и Урсуляк получили главные призы «Золотого орла» за 2024 год
- Шесть семей вернулись в Россию из Сирии
- МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
- Владимир Грамматиков признан лучшим режиссером премии «Золотой орел»
- «Воздух» признан лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел»
- Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»
- Родителей мигрантов накажут за неудачные экзамены детей по русскому языку
- Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru