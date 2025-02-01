Трамп обвинил Байдена в закупках «миллионов баррелей» нефти из Венесуэлы

США во время президентства бывшего главы государства Джо Байдена закупили у Венесуэлы энергоресурсов на миллионы долларов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам политика, при Байдене страна купила «миллионы баррелей» нефти у Каракаса.

«Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил Трамп, США остаются «недовольны» Венесуэлой.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа хочет смены власти в Венесуэле и отставки главы государства Николаса Мадуро.

