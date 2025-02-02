Министр экономики Мексики назвал пошлины США ошибкой

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард назвал введенные администрацией США пошлины на импорт мексиканских товаров ошибкой. Об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

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По его словам, обвинения Мексики в поддержке наркоторговли не только оскорбляют государство, но и служат попыткой отвлечь внимание от ошибочного решения о введении пошлин против Мексики и североамериканских компаний, работающих здесь. Он назвал эти меры самоубийственными, сравнив их с "выстрелом в ногу".

В субботу Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на энергоресурсы из Канады и 25% — на другие товары, меры вступят в силу 4 февраля. Канада ответила 25% пошлинами на американские товары на $106,5 млрд. План пошлин против Мексики и Канады Трамп анонсировал сразу после победы на выборах. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

