Как выжить в России? Правительство установило прожиточный минимум

Уточняется, что впервые прожиточный минимум в 2021 году установлен на квартал, а не на год.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН объяснил, что нововведение лишь формально повлияет на экономику. Он рассказал, что падение реальных доходов россиян выглядит более существенным, если рассматривать их за период последних шести лет.

«Большая часть экспертов дает прогноз падения реальных доходов в 4,8% по итогам года, а не 3%. Но более важно то, что у нас это падение продолжается с 2013 года и за это время суммарно реальные доходы упали более чем на 11%. Уже даже Росстат дает такую цифру. Как вы понимаете, между 3% и 4,8% разница небольшая, а вот суммарно накопленные 11% за шесть лет – это существенно. Вместо рубля вы получаете 90 копеек», - уточнил экономист.