Как выжить в России? Правительство установило прожиточный минимум
Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) в эфире НСН скептически оценили рост прожиточного минимума и МРОТ.
Глава российского кабмина Михаил Мишустин утвердил прожиточный минимум на 2021 год в размере 11 653 рублей. Он подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба правительства.
«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что впервые прожиточный минимум в 2021 году установлен на квартал, а не на год.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН объяснил, что нововведение лишь формально повлияет на экономику. Он рассказал, что падение реальных доходов россиян выглядит более существенным, если рассматривать их за период последних шести лет.
«Большая часть экспертов дает прогноз падения реальных доходов в 4,8% по итогам года, а не 3%. Но более важно то, что у нас это падение продолжается с 2013 года и за это время суммарно реальные доходы упали более чем на 11%. Уже даже Росстат дает такую цифру. Как вы понимаете, между 3% и 4,8% разница небольшая, а вот суммарно накопленные 11% за шесть лет – это существенно. Вместо рубля вы получаете 90 копеек», - уточнил экономист.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН объясняла, почему требования о размере зарплаты могут не соблюдаться.
«В России существует представление, что есть закон, а есть жизнь, а это разные вещи. В этом отношении государство тоже не лучший образец. Неуважение к исполнению любого закона. Это первое. Второе – отсутствие действенной и эффективной системы контроля, у нас система контроля избирательная, она включается тогда, когда кому-то сверху надо. Такой избирательный контроль – это синоним его отсутствия», - отметила Варшавская, добавив, что контроль должен быть равным, прозрачным и неизбирательным.
Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что для снижения числа бедных людей в стране следует приступить не к раздаче денег, а к «раздаче рабочих мест».
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