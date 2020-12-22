Счетная палата сообщила о недоплатах бюджетникам в половине регионов
Целевые показатели по майским указам президента РФ 2012 года об опережающем росте оплаты труда бюджетников не были достигнуты в ряде регионов, следует из отчета Счетной палаты по итогам анализа выполнения указов главы государства.
Эксперты отметили, что в целом с 2012 по 2019 год зарплата бюджетников выросла в 1,8 раза, в образовании – в 1,95 раза, в области социальных услуг и здравоохранения – в 2,1 раза.
Согласно указам президента, зарплаты учителей, младшего и среднего медперсонала и социальных работников должны были достичь или опередить уровень средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников вдвое превышать этот уровень. Аналитики СП обнаружили, что эти цели были достигнуты не во всех регионах.
Проблемы с зарплатой в основном ощущает младший медицинский персонал и работники дошкольных образовательных учреждений: нужных показателей не смогли достичь 48 и 43 региона соответственно.
Счетная палата пришла к выводу о необходимости формирования Министерством труда конкретных требований по организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. Эксперты отметили, что часто зарплата повышалась за счет сокращения сотрудников и перевода работников в другие категории, что в отдельных случаях повышало трудовую нагрузку на 66,7%.
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