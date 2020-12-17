«Власти боятся тратить». Экономист оценил данные Путина об обеднении россиян
Экономисты ждут падения доходов россиян не на 3%, а на 4,8%, но ещё более существенным снижение выглядит в разрезе последних шести лет, заявил НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит ежегодную пресс-конференцию. На ней он, в частности, рассказал, что ожидает рост реальной заработной платы на 1,5% из-за падения реальных доходов населения на 3%. Разница берется из-за падения доходов у индивидуальных предпринимателей и «всего, с чем это связано», отметил глава государства.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, что падение доходов россиян выглядит более существенным, если рассматривать их за период последних шести лет.
«Большая часть экспертов дает прогноз падения реальных доходов в 4,8% по итогам года, а не 3%. Но более важно то, что у нас это падение продолжается с 2013 года и за это время суммарно реальные доходы упали более чем на 11%. Уже даже Росстат дает такую цифру. Как вы понимаете, между 3% и 4,8% разница небольшая, а вот суммарно накопленные 11% за шесть лет – это существенно. Вместо рубля вы получаете 90 копеек», - рассказал экономист.
По его мнению, если бы власти начали брать пример с Европы и раздавали бы людям деньги, то этот показатель был бы существенно меньше. Ведь в Европе в ходе реализации этих мер за время пандемии реальные доходы даже выросли.
«В России надо было не переносить налоговые платежи с бизнеса, а просто обнулить их, адресная поддержка населения должна была быть в больших объемах, нужна была гарантия минимальной зарплаты на некоторое время для малого и среднего бизнеса. Но российское правительство, во-первых, не такое богатое, как в Европе или США, а во-вторых, власти боятся тратить деньги, потому что никто не знает, сколько это будет длиться», - пояснил Липсиц.
По сути, налоговые поступления сейчас будут падать, денег будет меньше и в этих условиях осуждать правительство, наверное, не стоит, полагает собеседник НСН.
В ходе пресс-конференции Путин также рассказал, что с 2017 по 2020 год доля людей за чертой бедности увеличилась с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек, но к 2030 году он надеется сна снижение уровня бедности до 6,5%.
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