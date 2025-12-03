Пентагон запускает программу по закупке беспилотников на $1 млрд. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X.

Программа получила название «Доминирование дронов».

«Она специально создана на основе новой концепции закупок... устойчивого спроса на расширение американской промышленной базы беспилотников за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний», - указал Хегсет.

Ожидается, что в следующем году поставят десятки тысяч беспилотников, к 2027-му - сотни тысяч. Программа должна пройти в четыре этапа.

Ранее Хегсет заявил, что США имеют «лучшее и сильнейшее» оборудование, если потребуется, страна вступит в войну с этими ресурсами и победит, пишет «Свободная пресса».

