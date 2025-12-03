Армия России освободила Червоное в Запорожье
3 декабря 202512:16
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Червоное», - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что армия России продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и взяла эту территорию под контроль.
Ранее силы группировки «Восток» освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
