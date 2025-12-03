Армия России освободила Червоное в Запорожье

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Червоное», - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что армия России продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и взяла эту территорию под контроль.

Ранее силы группировки «Восток» освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

