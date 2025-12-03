Армия России освободила Червоное в Запорожье

Уиткофф отменил встречу с Зеленским 3 декабря в Брюсселе Эксперт Фонда энергетической безопасности рассказал, что атаки на танкеры сильно не повлияли на российский экспорт Бывшую главу евродипломатии, задержанную накануне, освободили Спрос на новогодние корпоративы в России упал почти на треть Глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен в фильмах