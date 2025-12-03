Рютте: НАТО будет продолжать закупать оружие для Украины

НАТО продолжит закупать оружие для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По его словам, альянс хочет прекращения конфликта, и Рютте приветствует мирные усилия президента США Дональда Трампа.

«Тем временем мы должны ускорить внесение нашего вклада в PURL (закупки европейскими союзниками оружия США. - НСН) и доставить на Украину срочно необходимое оборудование», - заявил генсек.

Между тем Киев попросил у Европы еще 1 млрд евро до конца года на закупку вооружения по программе PURL, пишет 360.ru.

