Рютте: НАТО будет продолжать закупать оружие для Украины
3 декабря 202511:46
НАТО продолжит закупать оружие для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте, пишет РИА Новости.
По его словам, альянс хочет прекращения конфликта, и Рютте приветствует мирные усилия президента США Дональда Трампа.
«Тем временем мы должны ускорить внесение нашего вклада в PURL (закупки европейскими союзниками оружия США. - НСН) и доставить на Украину срочно необходимое оборудование», - заявил генсек.
Между тем Киев попросил у Европы еще 1 млрд евро до конца года на закупку вооружения по программе PURL, пишет 360.ru.
