СМИ: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

Турция может открыть сухопутную границу с Арменией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев», - отмечает агентство.

По его данным, после перестанет существовать «последняя закрытая граница времен холодной войны в Европе», и это откроет возможность возрождения торговли на Кавказе.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года, меры были приняты по инициативе Анкары.

