СМИ: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией
Турция может открыть сухопутную границу с Арменией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев», - отмечает агентство.
По его данным, после перестанет существовать «последняя закрытая граница времен холодной войны в Европе», и это откроет возможность возрождения торговли на Кавказе.
Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года, меры были приняты по инициативе Анкары.
Между тем премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти Латвии и Эстонии готовы закрыть границу с Белоруссией, пишет «Свободная пресса».
