Фургала приговорили к 25 годам колонии по двум уголовным делам
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 23 годам заключения по второму уголовному делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы.
«Окончательно назначить... срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области - 25 лет», - постановил суд.
Кроме того, Фургала лишили права занимать посты в органах власти в течение 2,5 года после освобождения.
Ранее Сергею Фургалу дали 22 года тюрьмы по делу об организации убийств двух бизнесменов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Против экс-губернатора расследовалось также дело об организации преступного сообщества, мошенничестве в кредитовании, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности.
