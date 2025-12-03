Фургала приговорили к 25 годам колонии по двум уголовным делам

«Окончательно назначить... срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области - 25 лет», - постановил суд.

Кроме того, Фургала лишили права занимать посты в органах власти в течение 2,5 года после освобождения.

Ранее Сергею Фургалу дали 22 года тюрьмы по делу об организации убийств двух бизнесменов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Против экс-губернатора расследовалось также дело об организации преступного сообщества, мошенничестве в кредитовании, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

