«Вернуть 2007-й». Экономист раскрыл способ снижения бедности в России

«Это произойдет только при условии экономического роста. Его нужно обеспечить за счет инфраструктурных проектов, стимулирования жилищного строительства и спроса на жилье. Скорее всего, расходы на борьбу с бедностью окажутся значительно больше в ближайшие годы. Другое дело, что они будут произведены по разным статьям. Например, был бы правильно повышать зарплату бюджетникам в регионах, потому что это огромный пласт бедных людей», - отметил он.



Экономист объяснил, почему не стоит винить в росте числа бедных лишь 2020-й год и пандемию коронавируса.



«Можно считать, что бедные в России составляют порядка 80%. Трудно сказать, где проходит граница, ведь многие из них себя относят к среднему классу, но это самообман. Доходы людей сильно просели не только за 2020 год, но и за 2008-2009 и 2014-2016 годы. Люди пережили несколько волн кризиса. Например, москвичи вспоминают 2007 год как наиболее благополучный в финансовом плане. Ситуация такова, что требуется новый цикл роста экономики на 10-20 лет. Это возможно, и скорее всего будет происходить, но отправная точка грустная. Мировой финансовый кризис продолжается уже 12 лет», - напомнил Колташов.



Он рассказал, какие меры нужно принять в первую очередь, чтобы снизить число бедных людей в стране.



«Раздача денег не является самой лучшей формой борьбы с бедностью. Гораздо более эффективной была бы раздача рабочих мест. Труд должен быть общественно и экономически полезным. Медики и учителя не должны работать на двух работах и быть вымотанными, думать, как бы им свести концы с концами. Они должны эффективно лечить и обучать, получая за это достойные деньги. Число работников образования следовало бы удвоить, ими могут стать прошедшие подготовку бедные люди», - заключил экономист.



Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы Всемирного банка по поводу снижения бедности в России.

