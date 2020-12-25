«Вернуть 2007-й». Экономист раскрыл способ снижения бедности в России
Глава центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, почему не стоит винить в росте числа бедных в России исключительно пандемию коронавируса.
Правительство в 2019-2024 годах потратит 15,3 триллиона рублей на снижение уровня бедности и роста реальных доходов населения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты. Выделенная сумма составит 89% от общего объема трат на решение проблемы бедности.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, при каком условии выделенные деньги помогут снизить уровень бедности в России.
«Это произойдет только при условии экономического роста. Его нужно обеспечить за счет инфраструктурных проектов, стимулирования жилищного строительства и спроса на жилье. Скорее всего, расходы на борьбу с бедностью окажутся значительно больше в ближайшие годы. Другое дело, что они будут произведены по разным статьям. Например, был бы правильно повышать зарплату бюджетникам в регионах, потому что это огромный пласт бедных людей», - отметил он.
Экономист объяснил, почему не стоит винить в росте числа бедных лишь 2020-й год и пандемию коронавируса.
«Можно считать, что бедные в России составляют порядка 80%. Трудно сказать, где проходит граница, ведь многие из них себя относят к среднему классу, но это самообман. Доходы людей сильно просели не только за 2020 год, но и за 2008-2009 и 2014-2016 годы. Люди пережили несколько волн кризиса. Например, москвичи вспоминают 2007 год как наиболее благополучный в финансовом плане. Ситуация такова, что требуется новый цикл роста экономики на 10-20 лет. Это возможно, и скорее всего будет происходить, но отправная точка грустная. Мировой финансовый кризис продолжается уже 12 лет», - напомнил Колташов.
Он рассказал, какие меры нужно принять в первую очередь, чтобы снизить число бедных людей в стране.
«Раздача денег не является самой лучшей формой борьбы с бедностью. Гораздо более эффективной была бы раздача рабочих мест. Труд должен быть общественно и экономически полезным. Медики и учителя не должны работать на двух работах и быть вымотанными, думать, как бы им свести концы с концами. Они должны эффективно лечить и обучать, получая за это достойные деньги. Число работников образования следовало бы удвоить, ими могут стать прошедшие подготовку бедные люди», - заключил экономист.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы Всемирного банка по поводу снижения бедности в России.
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