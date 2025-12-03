Без аномального рубля: Названы условия снижения цен на жилье в 2026 году
Если рубль резко ослабнет, тогда спрос сильно повысится, это качнет рынок недвижимости, заявила НСН Ирина Радченко.
Из аномально крепкого рубля и высокой ключевой ставки спрос на квартиры падает, а люди держат деньги на депозитах, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Рост выручки застройщиков элитного жилья по итогам трех кварталов 2025 года замедлился до 6% год к году и составил 335,3 млрд руб., подсчитали в Whitewill. В начале года показатель рос на 75%. За третий квартал в сегменте было продано 370 квартир — на 25% меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором стал дефицит нового предложения: в 2025 году запущено лишь девять новых проектов премиум- и делюкс-класса, пишет «Коммерсант». Радченко объяснила, как меняются тренды на рынке жилья.
«У застройщиков есть проблемы, так как спрос сегодня непредсказуемый. Это связано с тем, что у нас аномальное количество времени крепкий рубль. Держать деньги на депозитах выгоднее, никакой нормальный инвестор не пойдет в недвижимость при доходах в 15-20% на депозитах. Квартиры потеряли свой смысл с точки зрения инвестиций. Это время уже не вернуть, риски очень большие, а новостройки дороже «вторички». Люди, которые хотели вложиться, у которых были запасы, они и сделали кассу в начале года. Этот сегмент удовлетворился, а новые покупатели на рынок не спешат», - отметила она.
По ее словам, цены на квартиры падать пока не будут, но вот остановить рост могут два фактора.
«Цены на элитное жилье выросли на 7-8%, это чуть больше, чем на эконом. Снижения цен мы не ждем, это иллюзия. Будут ли повышаться цены – пока вопрос. Если рубль резко ослабнет, тогда спрос сильно повысится, это качнет рынок недвижимости. Второй фактор: ключевая ставка. Если она будет резко снижаться, депозиты будут дешеветь, тогда клиенты снова понесут сбережения в квадратные метры. Доступный сегмент сейчас нервно курит в сторонке, потому что семейную ипотеку могут взять не все. А в элитной недвижимости 80% покупали квартиры за наличку, в эконом-сегменте 20% людей покупают на свои деньги, а 80% - с ипотекой. А ипотека сейчас безумная», - заключила собеседница НСН.
Застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
