«У застройщиков есть проблемы, так как спрос сегодня непредсказуемый. Это связано с тем, что у нас аномальное количество времени крепкий рубль. Держать деньги на депозитах выгоднее, никакой нормальный инвестор не пойдет в недвижимость при доходах в 15-20% на депозитах. Квартиры потеряли свой смысл с точки зрения инвестиций. Это время уже не вернуть, риски очень большие, а новостройки дороже «вторички». Люди, которые хотели вложиться, у которых были запасы, они и сделали кассу в начале года. Этот сегмент удовлетворился, а новые покупатели на рынок не спешат», - отметила она.

По ее словам, цены на квартиры падать пока не будут, но вот остановить рост могут два фактора.

«Цены на элитное жилье выросли на 7-8%, это чуть больше, чем на эконом. Снижения цен мы не ждем, это иллюзия. Будут ли повышаться цены – пока вопрос. Если рубль резко ослабнет, тогда спрос сильно повысится, это качнет рынок недвижимости. Второй фактор: ключевая ставка. Если она будет резко снижаться, депозиты будут дешеветь, тогда клиенты снова понесут сбережения в квадратные метры. Доступный сегмент сейчас нервно курит в сторонке, потому что семейную ипотеку могут взять не все. А в элитной недвижимости 80% покупали квартиры за наличку, в эконом-сегменте 20% людей покупают на свои деньги, а 80% - с ипотекой. А ипотека сейчас безумная», - заключила собеседница НСН.

Застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

