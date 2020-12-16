Масштабные фальсификации! Экономист оценил прогноз Всемирного банка по ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 4% с 5%. Об этом говорится в докладе банка.

При этом рост ВВП России в 2021 и 2022 годах может составить 2,6% и 3% соответственно при условии эффективности вакцин от COVID-19 и повышения потребительской активности.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы ВБ.



«Всемирный банк не ведет самостоятельный сбор данных по России. Он опирается на официальные данные российских статистических ведомств - Росстата и Минэкономразвития. У нас на уровне сбора первичной информации идут манипуляции со статистикой, стабильно занижаются индексы цен, инфляции и всего остального. В этом году они будут рисовать цифры не выше 4% падения, судя по риторике президента и премьер-министра. Они пытаются убедить, что никакого экономического обвала не произошло», - отметил Жуковский.

По его словам, это выглядит очень странно, потому что падение в экономически развитых странах в разы сильнее, от 7% до 15%, а иногда доходит и до 20%.

«Поэтому цифры 4% падения притянуты за уши, все макроэкономисты это понимают. Масштабы фальсификаций таковы, что реальные масштабы падения экономических показателей в разы превышают официальные оценки. Так, согласно анализу РОМИРа, инфляция в России минимум в три раза выше официальной. Не 4%, а 14% минимум. Но судя по тому, что сейчас публикует Росстат, по итогам года они могут нарисовать падение ВВП ниже 3,5%. Но это не имеет никакого отношения к реальному положению дел подавляющего большинства россиян. Не имеет никакого отношения к промышленности, к сельскому хозяйству, самозанятым, малому бизнесу. Здесь падение достигает десятков процентов», - подчеркнул Жуковский.