Масштабные фальсификации! Экономист оценил прогноз Всемирного банка по ВВП России
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы ВБ.
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 4% с 5%. Об этом говорится в докладе банка.
При этом рост ВВП России в 2021 и 2022 годах может составить 2,6% и 3% соответственно при условии эффективности вакцин от COVID-19 и повышения потребительской активности.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы ВБ.
«Всемирный банк не ведет самостоятельный сбор данных по России. Он опирается на официальные данные российских статистических ведомств - Росстата и Минэкономразвития. У нас на уровне сбора первичной информации идут манипуляции со статистикой, стабильно занижаются индексы цен, инфляции и всего остального. В этом году они будут рисовать цифры не выше 4% падения, судя по риторике президента и премьер-министра. Они пытаются убедить, что никакого экономического обвала не произошло», - отметил Жуковский.
По его словам, это выглядит очень странно, потому что падение в экономически развитых странах в разы сильнее, от 7% до 15%, а иногда доходит и до 20%.
«Поэтому цифры 4% падения притянуты за уши, все макроэкономисты это понимают. Масштабы фальсификаций таковы, что реальные масштабы падения экономических показателей в разы превышают официальные оценки. Так, согласно анализу РОМИРа, инфляция в России минимум в три раза выше официальной. Не 4%, а 14% минимум. Но судя по тому, что сейчас публикует Росстат, по итогам года они могут нарисовать падение ВВП ниже 3,5%. Но это не имеет никакого отношения к реальному положению дел подавляющего большинства россиян. Не имеет никакого отношения к промышленности, к сельскому хозяйству, самозанятым, малому бизнесу. Здесь падение достигает десятков процентов», - подчеркнул Жуковский.
Он также призвал не переоценивать влияние вакцин от коронавируса на экономический рост.
«Вакцина вообще пока ни на что не влияет, кроме надувания пузыря на финансовом рынке. Вакцина пока это оазис вдалеке, призрачная надежда части элиты и финансового рынка, что удастся остановить распространение коронавируса, будут сняты ограничения, возвратятся перевозки, заработают рестораны. Никакая вакцина пока себя нигде не показала. Нигде не было массовых прививок. Но разговоров о вакцине оказалось достаточно для достижения рекордных биржевых индексов. Это правило финансового рынка: покупай на слухах, продавай на фактах. Сейчас все покупают слухи, некую надежду. 2,6% восстановительного роста в следующем году - это позорный показатель, очень низкий, если даже по официальным данным падение будет на 4%. То есть никакого реального роста в 2021 году не будет. Вопрос, насколько вообще эффективна экономическая политика», - заключил собеседник НСН.
Ранее Жуковский в беседе с НСН рассказал, как можно спасти рубль от девальвации.
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