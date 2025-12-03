Не Турцией единой: Объему экспорта российской нефти ничего не грозит
Перевозки нефти через Черное море действительно будут обходиться России дороже, так как повышаются риски для судовладельцев и страховых компаний, но на объёмах это не скажется, заявил НСН Игорь Юшков.
Отказ турецкой судоходной компании Beşiktaş Shipping сотрудничать с Россией никак не повлияет на объем российского экспорта, так как из-за потолка цен на российскую нефть она в основном всегда перевозилась другими компаниями. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Турецкая компания Beşiktaş Shipping, которой принадлежал нефтяной танкер Mersin, недавно пострадавший у берегов Сенегала, заявила, что прекращает все судоходные операции, связанные с интересами РФ. Об этом пишет Reuters. Также компания заверила, что строго соблюдала все международные санкционные режимы и механизм ограничения цен. Напомним, что ранее в Черном море также подверглись атакам нефтяные танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагами Гамбии. Юшков объяснил, что Beşiktaş Shipping могла действительно не нарушать санкции.
«Те танкеры, которые были атакованы у берегов Турции, к турецким компаниям не имели отношения. Вот эта турецкая компания настаивает, что она вообще не входит в теневой флот, и они, соответственно, не нарушали даже тот сниженный потолок цены, который приняли не так давно Евросоюз и Великобритания. По американскому потолку цены, нельзя перевозить российскую нефть, если она стоит выше $60 за баррель, а европейский и британский потолок цен - $47,6 за баррель. Турки сейчас говорят о том, что якобы они подключались к перевозке российской нефти, только когда та опускалась в цене ниже $47,6. Поэтому на постоянной основе они не работали с нами», - рассказал он.
По словам Юшкова, сильного влияния на российскую экономику отказ турецкой компании от сотрудничества не окажет, риски касаются только судоходства в Черном море.
«И в 2025 году, и в 2024 году наша нефть стоила выше европейского потолка. А значит, она всегда перевозилась какими-то другими судами. Поэтому уход этой турецкой компании на объем нашего экспорта не повлияет. Но, конечно, риски для судовладельцев и страховых компаний повышаются. Соответственно они будут повышать стоимость своих услуг. Это приводит к тому, что нам вывоз нефти из Черного моря обходится дороже. Однако это влияет на эффективность экспорта нашей нефти только через Черное море – на Балтике и Дальнем Востоке такого нет. На экономику страны это как-то сильно не влияет», - отметил Юшков.
По его словам, Россия спокойно может защищать танкеры, которые с ней связаны, и также в связи с этим напомнил о свежих заявлениях президента РФ.
«Безусловно, можем защищать. Мы же, как и другие страны, например, еще 10 лет назад отправляли к Сомали свой флот, защищали там торговое судоходство. Точно так же и здесь нам никто не запрещает уничтожать вот эти дроны в любой акватории. Тем более на судне, которое было атаковано около берегов Турции, экипаж был из российских граждан. Мы защищаем российских граждан. Ну, и опять же, вчера Владимир Путин сказал, что тогда мы усилим удары по портовой инфраструктуре Украины и будем уничтожать те суда, которые туда идут или там стоят», - подытожил он.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов заявил НСН, что для предотвращения атак на российский флот и иностранные суда, идущие в РФ, необходимо серьезно наладить разведку, а также ввести конвой для кораблей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон запустит программу по закупке беспилотников
- Не Турцией единой: Объему экспорта российской нефти ничего не грозит
- В Перми из-за пожара в детском центре эвакуировали 436 человек
- Реальность под санкциями: Чего ждать от второго сезона сериала «Золотое дно»
- Центробанк открыл представительство в Мумбаи
- СМИ: Встречу Уиткоффа и Зеленского в Брюсселе отменили
- Голикова: В России число безработных равно числу вакансий на рынке
- Конские наценки: «Пляшущий» курс рубля предложили сглаживать банкам
- На северо-западе Москвы загорелся автосервис
- Рубио назвал ключевой предмет спора по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru