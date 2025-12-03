Отказ турецкой судоходной компании Beşiktaş Shipping сотрудничать с Россией никак не повлияет на объем российского экспорта, так как из-за потолка цен на российскую нефть она в основном всегда перевозилась другими компаниями. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Турецкая компания Beşiktaş Shipping, которой принадлежал нефтяной танкер Mersin, недавно пострадавший у берегов Сенегала, заявила, что прекращает все судоходные операции, связанные с интересами РФ. Об этом пишет Reuters. Также компания заверила, что строго соблюдала все международные санкционные режимы и механизм ограничения цен. Напомним, что ранее в Черном море также подверглись атакам нефтяные танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагами Гамбии. Юшков объяснил, что Beşiktaş Shipping могла действительно не нарушать санкции.

«Те танкеры, которые были атакованы у берегов Турции, к турецким компаниям не имели отношения. Вот эта турецкая компания настаивает, что она вообще не входит в теневой флот, и они, соответственно, не нарушали даже тот сниженный потолок цены, который приняли не так давно Евросоюз и Великобритания. По американскому потолку цены, нельзя перевозить российскую нефть, если она стоит выше $60 за баррель, а европейский и британский потолок цен - $47,6 за баррель. Турки сейчас говорят о том, что якобы они подключались к перевозке российской нефти, только когда та опускалась в цене ниже $47,6. Поэтому на постоянной основе они не работали с нами», - рассказал он.