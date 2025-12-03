ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера в Черном море
3 декабря 202512:29
Вооруженные силы РФ ликвидировали два украинских безэкипажных катера, передает Минобороны.
«Силами Черноморского флота... уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что морские дроны были ликвидированы в северо-западной части Черного моря. Кроме того, Минобороны сообщило, что за сутки российские военные сбили 251 беспилотник ВСУ самолетного типа.
Ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении 102 украинских БПЛА над Россией в ночь на 3 декабря, пишет «Свободная пресса».
