Как карта ляжет. Россиян ограничили использованием Visa и Mastercard

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — цитирует сообщение РИА Новости.

Мелкие неприятности там и тут

Обладатели карт Visa и MasterСard, выпущенных российскими банками, не смогут расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах. Пока сервис может быть доступен, но лишь около трех дней считают в пресс-службе Альфа-банка. Потом - только в России.