Как карта ляжет. Россиян ограничили использованием Visa и Mastercard
Visa и Mastercard отключили в России карты, выпущенные за границей. Операции по российским картам станут недоступны за рубежом. Банки в РФ ищут выход.
VISA в своем пресс-релизе и Mastercard заявили о приостановке транзакций на территории России. Об этом сообщают СМИ. В ближайшие дни карты, выпущенные в РФ, прекратят действовать за границей, а открытые в иностранных финансовых учреждениях - в России.
Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) уточнила, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту «Мир».
«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — цитирует сообщение РИА Новости.
Мелкие неприятности там и тут
Обладатели карт Visa и MasterСard, выпущенных российскими банками, не смогут расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах. Пока сервис может быть доступен, но лишь около трех дней считают в пресс-службе Альфа-банка. Потом - только в России.
Отмечается, отдельные интернет-магазины за рубежом могут принимать карты других платежных систем, в том числе «Мир».
За границей карты Visa и MasterСard, выпущенные российскими банками, действовать прекратят. Россиянам для поездки за пределы страны рекомендуется запасаться наличными деньгами, пользоваться картой «Мир» в странах, где ее принимают: Армении, Турции, Вьетнаме, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, ОАЭ и Кипре. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦБ.
Ограничены переводы по картам за границу
Центробанк РФ ограничил денежные переводы за границу по банковским картам. Лимит для россиян составит $5000 в месяц.
Разъяснения ограничительных мер даны в инструкции главного финансового регулятора, отмечает РИА ФАН. Предельная сумма перевода ($5000) в месяц относится в первую очередь к физлицам. Исключений не предусмотрено даже для ближайших родственников.
Коммерческие банки при покупке валюты на бирже заплатят комиссию около 12%. Ранее президент России подписал указ об ограничении вывоза наличной иностранной валюты за рубеж.
Все пропало?
Visa и MasterСard, выпущенные российскими банками, на территории РФ продолжают действовать в обычном режиме до истечения срока их действия. Об этом рассказали в Банке России. Безопасность и независимость всех платежей в России от иностранных платежных решений обеспечивает отечественная Национальная система платежных карт (НСПК).
Внутри страны все операции по российским картам банка можно осуществлять: делать переводы по номеру карты, расплачиваться в офлайн-магазинах и в российских интернет-магазинах, снимать наличные. Об этом сообщают в ЦБ.
Альтернативные варианты
Сбербанк собирается начать выпуск кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. С ее помощью можно оплачивать покупки и снимать наличные за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.
«О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — отметили в банке.
Работа китайской платежной системы UnionPay поддерживается в 180 странах, пишет Газета.ru.
В России выпущено более 3,3 млн карт UnionPay. Их принимают более 95% POS-терминалов и банкоматов. При этом свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass, пишут «Известия».
UnionPay выпускает Почта Банк, Россельхозбанк, банк «Солидарность» и Тинькофф Банк
Возможность запуска кобейджинговых карт «Мир — UnionPay» прорабатывают также Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе этих банков.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне введения санкций ЕС против Центробанка РФ из-за спецоперации на Украине в России необходимо ввести принудительный валютный курс и раздать банкам определенные квоты на объемы операций.
«У Банка России золотовалютные резервы были в последние годы сильно увеличены по объему. Но одновременно сокращалась доля долларового компонента, он составляет не больше 15%. Значительная часть – это золото в слитках. России решили запретить использовать накопленные резервы с использованием корреспондентских счетов Еврозоны и США. В результате, выступать на рынке с интервенциями для поддержания курса Банк России не сможет. Видимо, должно быть изменение режима валютного курса. Без поддержки на рынке спекулятивный и панический характер может привести к резкому изменению валютного курса сегодня», - сказал Дубинин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- СМИ: У Путина и Эрдогана начались телефонные переговоры
- Как карта ляжет. Россиян ограничили использованием Visa и Mastercard
- В Мариуполе готовятся эвакуировать население по гуманитарному коридору
- СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?
- Россиян призвали не опасаться дефицита
- В России госпитализировали 8242 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: Украина может обладать плутонием для ядерного оружия от США
- ДНР и ЛНР берут под контроль населенные пункты на Украине
- Минобороны: На Украине уничтожено более 2200 военных объектов
- Сбербанк намерен выпустить карту «Мир» с системой UnionPay
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru