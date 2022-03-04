В Таиланде перестали принимать карты российских банков

В Таиланде туристы из России стали получать уведомления от отелей, о том, что банковские карты, выданные российскими кредитными учреждениями, больше не принимаются к оплате, сообщили в Ростуризме.

«Подобные послания получили российские гости сразу нескольких отелей в Таиланде. Речь идет о картах всех банков, том числе и тех, кто не попал под западные санкции», - рассказали в Ассоциации туроператоров России.