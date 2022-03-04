В Таиланде перестали принимать карты российских банков

В Таиланде туристы из России стали получать уведомления от отелей, о том, что банковские карты, выданные российскими кредитными учреждениями, больше не принимаются к оплате, сообщили в Ростуризме.

«Подобные послания получили российские гости сразу нескольких отелей в Таиланде. Речь идет о картах всех банков, том числе и тех, кто не попал под западные санкции», - рассказали в Ассоциации туроператоров России.

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По ее данным, все услуги гражданам России предлагается теперь оплачивать за наличные.

При этом, в магазинах, ресторанах и других заведениях Таиланда можно всё ещё расплатиться картами российских банков, не попавших под санкции.

Ранее сообщалось, что медицинские страховки туристов из России отказались принимать как минимум три клиники на тайском острове Пхукет.

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