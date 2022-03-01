Стало известно, в каком случае у россиян возникнут проблемы с картами Visa

Проблемы с банковскими картами Visa на фоне западных санкций у россиян могут возникнут, когда они пересекут границу. Об этом в беседе с изданием News.ru заявил экономист Олег Богданов.

При этом он подчеркнул, что на территории РФ ничего не поменяется, так как в нашей стране действует Национальная система платежных карт (НСПК), которая обеспечит весь механизм.

По словам экономиста, это технический вопрос, который не имеет отношения к россиянам. Он также напомнил, что в России есть свои банковские карты «Мир».