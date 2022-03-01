Стало известно, в каком случае у россиян возникнут проблемы с картами Visa
Проблемы с банковскими картами Visa на фоне западных санкций у россиян могут возникнут, когда они пересекут границу. Об этом в беседе с изданием News.ru заявил экономист Олег Богданов.
При этом он подчеркнул, что на территории РФ ничего не поменяется, так как в нашей стране действует Национальная система платежных карт (НСПК), которая обеспечит весь механизм.
По словам экономиста, это технический вопрос, который не имеет отношения к россиянам. Он также напомнил, что в России есть свои банковские карты «Мир».
К тому же Богданов призвал россиян не паниковать и не снимать деньги с карт, предложив положить все деньги в банк под 20%.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.
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