«Проморгали атаку и панику»: Экономист рассказал, как защитить рубль от западных санкций
Экономист Василий Колташов считает для укрепления рубля в России необходимы быстрые реформы: изменение финансовой и торговой систем.
Повышение ставки ЦБ до 20% сделано для отражения атаки на рубль, но одной этой меры для укрепления российской валюты недостаточно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Ранее Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых с 28 февраля. По мнению Колташова, «очень высокое повышение ставки без использования других методов, может не дать нужного эффекта».
«Банк России проморгал атаку на рубль и панику на фондовом рынке. Потому что его нужно было поставить на паузу минимум на две недели до окончания спецоперации, а не допускать там обвал. Дальше начались бы переговоры в Европе, наши ответы были бы очень жесткими, Запад бы начал пятиться назад, это уже начинается. Но сейчас идет атака на рубль, поэтому Центробанк резко повысил ставку, чтобы защитить российскую валюту от атаки. Сейчас вводится обязательная продажа 80% валютной выручки компаний-резидентов для того, чтобы поддержать рубль», - объяснил он.
Колташов отметил, что для скорейшего укрепления рубля в России необходимо менять финансовую систему.
«Иностранным держателям ценных бумаг запрещается их продавать для того, чтобы не создавались «панические» потоки денег. В кавычках, потому что все это выглядит как спланированная атака для обрушения курса рубля, чтобы вызвать недовольство населения и дальше произвести государственный переворот. Стандартные политические последствия, если говорить об играх. Но сейчас в них создается будущий экономический подъем. Да, повышение курса иностранной валюты приведет к повышению цен в России. Дальше нужно будет постараться укрепить рубль, но для этого нужно будет менять всю финансовую и торговую систему, пресекать вывод капитала. То есть нужны быстрые реформы», - подчеркнул он.
При этом экономист считает, что происходящие сейчас события приведут к подъему рубля.
«Очевидно, что Банк России действует не с опережением. Например, когда Запад грозится применить санкции против него, а его вообще нельзя трогать, выясняется, что у нас золота только 20%, а должно быть минимум 60%. Но я уверен, что атака на рубль будет отражена. Ситуация будет стабилизирована: товарные мировые цены будут расти, рубль будет укрепляться, нефть будет дорожать и тянуть его за собой», - заключил Колташов.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции из-за военной операции в Донбассе будут стоить россиянам значительного роста инфляции, поэтому ситуация может быть хуже, чем в 2014 году.
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