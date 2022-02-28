«Проморгали атаку и панику»: Экономист рассказал, как защитить рубль от западных санкций

Ранее Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых с 28 февраля. По мнению Колташова, «очень высокое повышение ставки без использования других методов, может не дать нужного эффекта».

«Банк России проморгал атаку на рубль и панику на фондовом рынке. Потому что его нужно было поставить на паузу минимум на две недели до окончания спецоперации, а не допускать там обвал. Дальше начались бы переговоры в Европе, наши ответы были бы очень жесткими, Запад бы начал пятиться назад, это уже начинается. Но сейчас идет атака на рубль, поэтому Центробанк резко повысил ставку, чтобы защитить российскую валюту от атаки. Сейчас вводится обязательная продажа 80% валютной выручки компаний-резидентов для того, чтобы поддержать рубль», - объяснил он.